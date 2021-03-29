Fox’un ahlaksız dizisi tehlikede! Teşkilat ve Uyanış Büyük Selçuklu’dan sonra bir bomba daha... Bir Zamanlar Kıbrıs

1 Nisan 2021 Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Dizinin 1 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olmasının heyecanını yaşayan hayranlardan birçoğu büyük bir ikileme düşecek. Şimdiye kadar alışkanlık haline gelen dizilerini bırakacaklar mı, yoksa Bir Zamanlar Kıbrıs’ı mı kaçıracaklar?

Daha önce umutsuzluk aşıladığı gerekçesiyle doktorların da tepkisini çeken FOX’un ahlaksız dizisi Mucize Doktor ve ATV’nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın şimdiden reytinglerde düşeceği düşünülüyor.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” yakında TRT1’de…

Dizinin konusu ise; 1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.