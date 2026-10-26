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Gündem Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta yöneticisi Gürol Sami Özer tutuklandı
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Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta yöneticisi Gürol Sami Özer tutuklandı

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Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta yöneticisi Gürol Sami Özer tutuklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan Gürol Sami Özer’in adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Özer hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar verdi. ​​​​​​​

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