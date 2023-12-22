FOÇA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

( Muhdesatın Terkini)



İlçemiz İzmir ili Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi 10816 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “Üzerindeki ÜÇ ZEYTİN AĞACI YENİFOÇA KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE VE HASAN OĞLU ALİ TUTUCU YA İKİ ZEYTİN AĞACI AİTTİR’’ muhdesatının zeminde olmadığı 3512-594 NOLU LİSANLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU Müdürlüğü'nün (Foça Birimi) 16/10/2023 tarihli raporu 2023/149 SAYILI ile belgelendiğinden, İlçemiz Yenifoça Mahallesi 10816 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “Üzerindeki ÜÇ ZEYTİN AĞACI YENİFOÇA KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE VE HASAN OĞLU ALİ TUTUCU YA İKİ ZEYTİN AĞACI AİTTİR’’ muhdesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup, ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkinine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adresi/mirasçısı tesbit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01949908



