Resmi İlanlar FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar

FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1) Aşağıda adres, muhammen bedel ve geçici teminatları, ihale tarihleri ve saati yazılı olan 25 (yirmi beş) adet arsanın satış ihalesi Belediye Encümeninin 18/11/2025 tarih ve 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467 sayılı kararlarına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Foça Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
SATILACAK OLAN TAŞINMAZIN  

Cinsi
Adresi
Arsa Payı
İhale  Tarihi ve Saati
Muhammen Bedel (TL)
 
Geçici Teminat
İmar Durumu


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
50 Nolu B. B
Foça / İzmir
302 / 30775
18.12.2025

08:30

4.364.000,00

 

130.920,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
51 Nolu B. B.
Foça / İzmir
347 / 30775
18.12.2025

08:50

5.029.000,00
 

150.870,00		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
66 Nolu B. B.
Foça / İzmir
327 / 30775
18.12.2025

09:10

4.689.250,00
 

140.678,00

 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.

Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
67 Nolu B. B.
Foça / İzmir
342 / 30775
18.12.2025

09:30

4.750.500,00
 

142.515,00		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
68 Nolu B. B.
Foça / İzmir
365 / 30775
18.12.2025

09:50

5.078.750,00

152.363,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
69 N Nolu B. B.
Foça / İzmir
366 / 30775
18.12.2025

10:10

5.086.500,00
 

152.595,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
70 Nolu B. B.
Foça / İzmir
370 / 30775
18.12.2025

10:30

5.167.500,00
 

155.025,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
71 Nolu B. B.
Foça / İzmir
373 / 30775
18.12.2025

10:50

5.190.750,00
 

155.723,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
72 Nolu B. B.
Foça / İzmir
367 / 30775
18.12.2025

11:10

5.144.250,00
 

154.328,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
73 Nolu B. B.
Foça / İzmir
355 / 30775
18.12.2025

11:30

4.951.250,00
 

148.538,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
74 Nolu B. B.
Foça / İzmir
368 / 30775
18.12.2025

11:50

5.152.000,00
 

154.560,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel 75 Nolu B. B.
Foça / İzmir
338 / 30775
18.12.2025

12:10

4.719.500,00
 

141.585,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
76 Nolu B. B.
Foça / İzmir
417 / 30775
18.12.2025

12:30

5.931.750,00
 

177.953,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
77 Nolu B. B.
Foça / İzmir
347 / 30775
18.12.2025

13:30

4.939.250,00
 

148.178,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
78 Nolu B. B.
Foça / İzmir
351 / 30775
18.12.2025

13:50

4.970.250,00
 

149.108,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
79 Nolu B. B.
Foça / İzmir
355 / 30775
18.12.2025

14:10

5.051.250,00
 

151.538,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
80 Nolu B. B.
Foça / İzmir
303 / 30775
18.12.2025

14:30

4.348.250,00
 

130.448,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
81 Nolu B. B.
Foça / İzmir
300 / 30775
18.12.2025

14:50

4.275.000,00
 

128.250,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
82 Nolu B. B.
Foça / İzmir
297 / 30775
18.12.2025

15:10

4.251.750,00
 

127.553,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
83 Nolu B. B.
Foça / İzmir
296 / 30775
18.12.2025

15:30

4.244.000,00
 

127.320,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
84 Nolu B. B.
Foça / İzmir
313 / 30775
18.12.2025

15:50

4.425.750,00
 

132.773,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
85 Nolu B. B.
Foça / İzmir
304 / 30775
18.12.2025

16:10

4.356.000,00
 

130.680,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
86 Nolu B. B.
Foça / İzmir
267 / 30775
18.12.2025

16:30

3.819.250,00
 

114.578,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
87 Nolu B. B.
Foça / İzmir
304 / 30775
18.12.2025

16:50

4.356.000,00
 

130.680,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


Arsa		 Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
88 Nolu B. B.
Foça / İzmir
319 / 30775
18.12.2025

17:10

4.522.250,00
 

135.668,00
 		 Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.


2) İş Konusu                        : Satış

3) İşin Yapılma Yeri           : Foça İlçe Sınırları

4) İhalenin Yapılacağı Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63   FOÇA/İZMİR

5) İhale Dosyasının Görülebileceği  Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63   FOÇA/İZMİR adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 500,00-TL karşılığında temin edilebilir.

6) İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler muhammen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya teminat mektubu sunmaları gerekmektedir.

7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler aranır. İsteklilerin;

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Kanuni ikametgah belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış),
  3. İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
  4. Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
  5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  6. Foça Belediyesine ihale için sunulmak üzere alınmış Savcılık Sabıka Kaydı Belgesi,
  7. 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

İhaleye katılacak tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler aranır;
       a) Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,
       b) Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi,
       c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
       d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
       e) İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
       f) 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                  

2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02340478