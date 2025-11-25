FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1) Aşağıda adres, muhammen bedel ve geçici teminatları, ihale tarihleri ve saati yazılı olan 25 (yirmi beş) adet arsanın satış ihalesi Belediye Encümeninin 18/11/2025 tarih ve 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467 sayılı kararlarına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Foça Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

SATILACAK OLAN TAŞINMAZIN

Cinsi

Adresi

Arsa Payı

İhale Tarihi ve Saati

Muhammen Bedel (TL)



Geçici Teminat

İmar Durumu



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

50 Nolu B. B

Foça / İzmir

302 / 30775

18.12.2025



08:30



4.364.000,00







130.920,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

51 Nolu B. B.

Foça / İzmir

347 / 30775

18.12.2025



08:50



5.029.000,00





150.870,00 Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

66 Nolu B. B.

Foça / İzmir

327 / 30775

18.12.2025



09:10



4.689.250,00





140.678,00



Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.

Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

67 Nolu B. B.

Foça / İzmir

342 / 30775

18.12.2025



09:30



4.750.500,00





142.515,00 Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

68 Nolu B. B.

Foça / İzmir

365 / 30775

18.12.2025



09:50



5.078.750,00



152.363,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

69 N Nolu B. B.

Foça / İzmir

366 / 30775

18.12.2025



10:10



5.086.500,00





152.595,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

70 Nolu B. B.

Foça / İzmir

370 / 30775

18.12.2025



10:30



5.167.500,00





155.025,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

71 Nolu B. B.

Foça / İzmir

373 / 30775

18.12.2025



10:50



5.190.750,00





155.723,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

72 Nolu B. B.

Foça / İzmir

367 / 30775

18.12.2025



11:10



5.144.250,00





154.328,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

73 Nolu B. B.

Foça / İzmir

355 / 30775

18.12.2025



11:30



4.951.250,00





148.538,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

74 Nolu B. B.

Foça / İzmir

368 / 30775

18.12.2025



11:50



5.152.000,00





154.560,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel 75 Nolu B. B.

Foça / İzmir

338 / 30775

18.12.2025



12:10



4.719.500,00





141.585,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

76 Nolu B. B.

Foça / İzmir

417 / 30775

18.12.2025



12:30



5.931.750,00





177.953,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

77 Nolu B. B.

Foça / İzmir

347 / 30775

18.12.2025



13:30



4.939.250,00





148.178,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

78 Nolu B. B.

Foça / İzmir

351 / 30775

18.12.2025



13:50



4.970.250,00





149.108,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

79 Nolu B. B.

Foça / İzmir

355 / 30775

18.12.2025



14:10



5.051.250,00





151.538,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

80 Nolu B. B.

Foça / İzmir

303 / 30775

18.12.2025



14:30



4.348.250,00





130.448,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

81 Nolu B. B.

Foça / İzmir

300 / 30775

18.12.2025



14:50



4.275.000,00





128.250,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

82 Nolu B. B.

Foça / İzmir

297 / 30775

18.12.2025



15:10



4.251.750,00





127.553,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

83 Nolu B. B.

Foça / İzmir

296 / 30775

18.12.2025



15:30



4.244.000,00





127.320,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

84 Nolu B. B.

Foça / İzmir

313 / 30775

18.12.2025



15:50



4.425.750,00





132.773,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

85 Nolu B. B.

Foça / İzmir

304 / 30775

18.12.2025



16:10



4.356.000,00





130.680,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

86 Nolu B. B.

Foça / İzmir

267 / 30775

18.12.2025



16:30



3.819.250,00





114.578,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

87 Nolu B. B.

Foça / İzmir

304 / 30775

18.12.2025



16:50



4.356.000,00





130.680,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



Arsa Yenifoça Mahallesi

10036 Ada 3 Parsel

88 Nolu B. B.

Foça / İzmir

319 / 30775

18.12.2025



17:10



4.522.250,00





135.668,00

Tip Projeye göre 1 Adet

Dubleks Konut Yapılabilir.



2) İş Konusu : Satış

3) İşin Yapılma Yeri : Foça İlçe Sınırları

4) İhalenin Yapılacağı Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR

5) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 500,00-TL karşılığında temin edilebilir.

6) İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler muhammen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya teminat mektubu sunmaları gerekmektedir.

7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler aranır. İsteklilerin;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi Kanuni ikametgah belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış), İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Foça Belediyesine ihale için sunulmak üzere alınmış Savcılık Sabıka Kaydı Belgesi, 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

İhaleye katılacak tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler aranır;

a) Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi,

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,

e) İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,

f) 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

