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Teknoloji Flaş iddia ortaya atıldı: WhatsApp satılabilir! İşte nedeni...
Teknoloji

Flaş iddia ortaya atıldı: WhatsApp satılabilir! İşte nedeni...

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun son aldığı karara göre, Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram ve WhatsApp’ı satmak zorunda kalabileceği öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:40:00 -
Flaş iddia ortaya atıldı: WhatsApp satılabilir! İşte nedeni...

Facebook, yasal bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram ve WhatsApp’ı satmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

FTC, Facebook’un satın aldığı Instagram ve WhatsApp’ı bu tekelciliğin bir parçası olarak gördüğünü açıkladı. Ayrıca Facebook’un bu Instagram ve WhatsApp’ı elden çıkarmasını talep etti.

Bu nedenle Facebook’un WhatsApp ve Instagram’ı satmak zorunda kalabileceği paylaşılmıştı ancak mahkemeden bu yönde bir karar çıkmamıştı. Mahkeme tarafından Facebook’a ‘yasadışı tekelcilik’ iddiası yeterli deliller olmadığı için kabul edilmemişti.

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