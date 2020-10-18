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Kadın - Aile Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Hafif tatlı tarifi | Hem lezzetli hem de hafif bir tatlı tarifi arıyorsanız; armut tatlısını deneyebilirsiniz. Peki, armut tatlısı nasıl yapılır? | Kolay tatlı tarifleri | Diyet tatlı tarifi | Düşük kalorili tatlı tarifleri | Masum tatlılar | Fırında armut tatlısı gerekli malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:32:00 -
Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Diyet tatlılar | Lezzetli bir tatlı yerken aldığınız kaloriler için pişmanlık duymak istemiyorsanız; size şahane bir önerimiz var. İşte, dillere destan leziz armut tatlısı tarifi.

Fırında armut tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet armut
  • 4 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Arzu ettiğiniz bir reçel
  • Ceviz
  • Lor peyniri
  • 1 adet limon

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

4 adet armudu güzelce yıkayım ortadan ikiye kesin.

Armutların çekirdeklerini çıkarın.

Temizlediğiniz armutları kararmaması için limonla ovalayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine armutları dizin.

Armutların iç yüzü dışa bakacak şekilde yerleştirmeniz önemli.

Tereyağı, tarçın ve şekeri 8 parça armuda bölüştürün.

Bu karışımı armutların üzerine serpin.

Önceden ısıtılmış fırında armutları 25-30 dakika pişirin.

Güzelce pişen armutları servis tabağına alın.

Tatlınızı arzu ettiğiniz reçel, lor peyniri ve cevizle servis edebilirsiniz.

Kalori konusunda kaygınız yok ise lor peyniri yerine kaymak ya da krema kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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