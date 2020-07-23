Fırat Kalkanı Harekatı komutanı Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Zekai Aksakallı, 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti'nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını yaptı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı. İşte Zekai Aksakallı’nın hayatı.

Zekai Aksakallı kimdir?

2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı Zekai Aksakallı 1962 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Erzurum Lisesi'nde okuduğu yıllarda Avusturya'da düzenlenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve 397 sporcu arasında 27. oldu.

İngilizce bilen Zekai Aksakallı evli ve 2 çocuk babasıdır. 1984 yılından bu yana askerlik kariyerine sahip olan Aksakallı bir dönem Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı.

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

Daha sonra olan 2. Kolordu Komutanı olan Zekai Aksakallı 23 Temmuz itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.