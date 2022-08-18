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Siyaset Finlandiya bu görüntüleri konuşuyor! Başbakan kokainli partide
Siyaset

Finlandiya bu görüntüleri konuşuyor! Başbakan kokainli partide

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in bir partide eğlendiği videolar, Finlandiya’nın gündemine oturdu. Sanna Marin’in katıldığı partide mutfak tezgahında kokain bulunması dikkat çekti. Finlandiya vatandaşları, Sanna Marin’i eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 11:40:00 - 2022-08-18 11:42:13

Daha önce bit pazarından aldığı kıyafetle gündeme gelen Sanna Marin, bu defa katıldığı parti ile gündemde.

Özel davetlilerin katıldığı bir partide görüntülenen Sanna Marin, Finalndiya’da eleştiri konusu oldu.

Müzikli ve içkili partinin yapıldığı evin mutfak tezgahında kokain bulunması dikkat çekti.

Uyuşturucu bir madde olan kokain, Finlandiya’da yasak. Finlandiya vatandaşları, Sanna Marin’e tepki gösterdi.

Enflasyon oranı yüzde 8’e dayanan Finlandiya’da, Rusya’nın doğal gazı kesmesi sebebiyle elektrik faturalarına zam yapıldı.

"Bizi yönetmek yerine partilere gidiyor"

Finlandiya’da ayrıca huzurevlerinde ve sağlık hizmetinde uzman sıkıntısı yaşanması gündemdeki sorunlar arasında.

Finlandiyalılar, “Başbakanımız bizi yönetmek yerine partilere gidiyor. Rusya kapımıza dayandı, elektrik faturalarına fahiş zam yapıldı. Ama Başbakan partide” dedi.

Finlandiyalı gazeteci Aleksi Valavuori, Sanna Marin’i şu ifadelerle eleştirdi: “İşte Finlandiya Başbakanı Sanna Marin. Bazıları ‘havalı’ olduğunu söylüyor. Belki gençler arasında. Ama bu, krizdeki bir ülkenin sorumluluk alan lideri değil. Tarihteki en kötü Finlandiya Başbakanı. Hiçbir şey bilmiyor. Lütfen o deri ceketini giy ve istifa et.”

Geçen sene Finlandiya halkı korona virüs kısıtlamaları sebebi ile evde otururken, Başbakan Sanna Marin’in cep telefonunu kapatıp partiye katılması tepki çekmişti. Sanna Marin’in korumları, o gün Başbakan’a ulaşamadıklarını söylemişti.

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Yorumlar

Murat

Batı batıyor. Daha ne zamana kadar Batı hayranlığı ile devam edeceğiz.

Doğruya Doğru

Alın size Fillandiya CHP liler öve öve bitiremiyordu Başbakan bisikletle işe gidermiş de eğitim şöyle iyiymişte işte yalanlarınız çöktü, körü körüne Batı hayranları nasıl zavallı duruma düşüyorlar.
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