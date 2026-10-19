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Spor Filenin Efeleri, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek
Spor

Filenin Efeleri, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek

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Filenin Efeleri, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenecek 2027 FIVB Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 32 takımın yer alacağı organizasyon, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Elemelerin tamamlanmasının ardından 2027 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. 2025 yılındaki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi dereceye ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası'na katılacak takımların grupları ise kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarihi ise daha sonra açıklanacak.

2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

Ev sahibi: Polonya

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: ABD, Kanada, Küba

Asya: Japonya, İran, Güney Kore

Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya

Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir

Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili

Dünya sıralaması: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya

Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Müsabakalara Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirleri ev sahipliği yapacak.

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