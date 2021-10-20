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Gündem FETÖ'nün bir taktiği daha ortaya çıktı! Polis eşlerini böyle fişliyorlarmış
Gündem

FETÖ'nün bir taktiği daha ortaya çıktı! Polis eşlerini böyle fişliyorlarmış

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet içerisindeki ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün, polis eşlerini 'örgüte yakın' veya 'uzak' diye fişledikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 18:39:00 -
FETÖ'nün bir taktiği daha ortaya çıktı! Polis eşlerini böyle fişliyorlarmış

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) emniyet içerisindeki ‘mahrem kadın’ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün toplantılarında daha önce ihraç edilmiş polislerin eşlerine yönelik fişleme yaptığı iddia edilen 33 şüpheli yakalandı.

Ekiplerden eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa’da emniyet ‘mahrem kadın’ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijital fişleme bilgisi bulunan, 5’i Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı olduğu belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

33 kişi gözaltına alındı

 

39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 33 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

'Örgüte yakın' veya 'uzak' diye fişliyorlar iddiası

Aralarında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin olduğu şüphelilerin, örgütün polislere yönelik evlerde düzenlediği toplantılarında, farklı odalarda toplandıkları ve daha önce görevden ihraç edilen polislerin eşlerini, "örgüte yakın" veya "uzak" şeklinde fişledikleri iddia edildi. Operasyonda FETÖ'den aranan başka birinin evinde yakalanan bir şüphelinin, Konya ve Nazilli'de, örgüt içinde "ablalık" olarak adlandırılan görevi yaptığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Şeytan her ayrıntıyı düşünür.
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