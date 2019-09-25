FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz Özdil' taktiği! "M. Kemal'in askerleriyiz" sloganları attılar Darbe girişimi gecesi, Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava sürerken, tutuklu yakınları Ankara'da, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Bu sloganlar Kemalizm üzerinden geçimini sağlayan ve Kemalistlere 2500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın davası sürüyor. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemişti. FETÖ tutuklularının aileleri bugün Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek eylem yaptı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attılar Polis izinsiz eyleme müdahale ederek toplanan kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak eylemciler dağılmak yerine "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak polise zorluk çıkardı. Polis, eylemdekilerin bir kısmını gözaltına aldı.

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