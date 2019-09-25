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FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz Özdil' taktiği! "M. Kemal'in askerleriyiz" sloganları attılar

Darbe girişimi gecesi, Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava sürerken, tutuklu yakınları Ankara'da, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Bu sloganlar Kemalizm üzerinden geçimini sağlayan ve Kemalistlere 2500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i hatırlattı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:47
FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz Özdil' taktiği! "M. Kemal'in askerleriyiz" sloganları attılar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın davası sürüyor.

Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemişti.

FETÖ tutuklularının aileleri bugün Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek eylem yaptı.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attılar

Polis izinsiz eyleme müdahale ederek toplanan kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak eylemciler dağılmak yerine "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak polise zorluk çıkardı. Polis, eylemdekilerin bir kısmını gözaltına aldı.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:47
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. Hava Harp Okulu
  4. Darbe girişimi

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah20 dk önce
    din istismarı yapan, atatürk istismarı yapmaz mı? para için 70 takla atan atatürk resimli banknotlar için duygusal taklalar atmaz mı, renklendirme her tarafta, kripto her tarafta ...kendilerini görünmez zannediyor haşhaşiler
  • mustafamustafa23 dk önce
    Feto'nun çakalları
  • kazım çobanderelikazım çobandereli25 dk önce
    siz vatan hainlerisiniz. M. Kemal gelse atar ..ınıza bir tekme.

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