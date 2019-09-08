FETÖ destekçisi karikatüristten o şarkıya destek! Said Nursi’nin arkasına saklanarak FETÖ yancılığı yapan Yeni Asya’nın karikatüristi İbrahim Özdabak, Türk polisini katil ilan eden ve halkı eyleme çağıran “Susamam” isimli şarkıya destek verdi.

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