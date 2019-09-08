FETÖ destekçisi karikatüristten o şarkıya destek!
Said Nursi’nin arkasına saklanarak FETÖ yancılığı yapan Yeni Asya’nın karikatüristi İbrahim Özdabak, Türk polisini katil ilan eden ve halkı eyleme çağıran “Susamam” isimli şarkıya destek verdi.08 Eylül 2019 Pazar 13:39
yeniakit.com.tr Çeşitli suçlardan sabıkaları bulunduğu belirtilen bir grup rapçi, “Susamam” isimli şarkıyla sözde Türkiye’deki sorunlarda bahsetti, özde ayaklanma çağrısı yaptı!.. Türk polisini katil ima eden ve sürekli ayaklanma çağrısı yapan şarkı, geniş kesimler tarafından paylaşılsa da, sağ duyulu vatandaşlar skandal parçaya tepki gösterdi.
Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
FETÖ destekçisinden destek
15 Temmuz’un anılmasına tahammül edemeyen FETÖ yancısı Yeni Asya’da çizen İbrahim Özdabak, söz konusu şarkıya destek verdi. Bugün çizdiği karikatürde “Susamam” göndermesi yapan Özsabak, sözde hakkın yanında, haksızlığın karşısında olduğunu ima etti.
İşte o karikatür:
Yeni Asya da 15 Temmuz'a tahammül edemedi!
Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'den FETÖ'nün subaylarına övgü!
Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz darbesi için “20 Temmuz hukuksuzluğu” diyorlar
Öte yandan, söz konusu parçadaki şarkıcıların çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu iddia edildi:
YORUM YAZ