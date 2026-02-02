FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/896 Esas

KARAR NO : 2024/398

Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17.12.2024 tarih ve 2023/896 Esas, 2024/398 Karar sayılı gerekçeli kararın;

HÜKÜM:

''1-Davanın KABULÜ ile Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Seyifler Mahallesi, 242 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan fındık ağaçlarının davacı tarafından meydana getirildiğinin ve davacıya AİDİYETİNİN TESPİTİNE,

2-Harçlar Kanunu gereği dava değeri üzerinden alınması gereken 22.679,36-TL harçtan peşin yatırılan ve tamamlanan harcın mahsubu ile bakiye 17.179,46-TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan toplam 9.865,66-TL yargılama giderinin (başvurma harcı, peşin harç, keşif harcı, bilirkişi ücreti, posta gideri ve tebligat gideri olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği dava değeri üzerinden belirlenen 51.521,03-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafça yapılan toplam 45.899,00-TL yargılama giderinin (başvurma harcı 179,90-TL, peşin harç 179,90-TL, tamamlama harcı 5.230,00-TL, keşif harcı 3.030,30-TL vekalet harcı 25,60-TL, bilirkişi ücreti, basın ilan ücreti, posta gideri ve tebligat gideri olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansının artan kısmı ve teminatın, karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine düzenlenecek tutanakla; Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.'' şeklindeki gerekçeli kararın kendisine tebliğ yapılamayan davalı Nalan Yılmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02392143