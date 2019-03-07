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Fenerbahçe'de Gaitan sesleri | Nicolas Gaitan kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe dergisi Mart sayısındaki yazısında gelecek sezon için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ülkemizin sayılı kulüplerinden Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Arjantinli yıldız futbolcu Nicolas Gaitan prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki, Nico Gaitan kimdir?

07 Mart 2019 Perşembe 16:50
Fenerbahçe'de Gaitan sesleri | Nicolas Gaitan kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe dergisi Mart sayısındaki yazısında gelecek sezon için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ülkemizin sayılı kulüplerinden Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Arjantinli yıldız futbolcu Nicolas Gaitan prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki, Nico Gaitan kimdir?

Nicolas Gaitan kimdir?

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Nicolas Gaitan 23 Şubat 1988'de Arjantin'de dünyaya geldi. Asıl ismi Osvaldo Fabián Nicolás Gaitán'dır. Sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giymektedir.

Nicolas Gaitan, futbola ilk kez 2001 yılında ülkesinin takımlarından olan Boca Juniors’da başladı. 7 sene boyunca forma giydiği takımda alt yapı kademelerinin çoğunda forma giydi. 2008 yılında ise başarılı performans göstermesi sebebiyle ilk kez A takıma çağrıldı. 2008-2009 sezonunu A takımda geçiren Nicolas Gaitan, 32 maça çıkıp 5 gol attı ve sezon sonunda Arjantin Premier Lig Şampiyonluğu’nu takımıyla kazanma başarısını gösterdi. Bir sezon daha Boca Juniors’da oynadıktan sonra  2010-2011 sezonu öncesinde 8,5 Milyon Euro’ya Benfica’ya transfer oldu.

İlk sezondan itibaren takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı ve 46 maçta 8 gollük performans gösterdi. O sezon Portekiz  Lig Kupası’nı kazanma sevincini yaşadı. 2013-2014 sezonunda hem kendisi hem de takımı için efsane sezon olarak tarihe geçti. O sezon 42 maça çıkıp 8 gol atan Nicolas Gaitan, Portekiz Premier Lig, Portekiz Lig Kupası vePortekiz Kupası’nı kazanma başarısını göstererek lige ambargo koydu.  Ardından gelen sezonda da aynı başarıyı devam ettirdi.  Takımı ile beraber bir kez daha Premier Lig ve Portekiz Lig Kupası’nı kazanırken bir de Portekiz Süper Kupası’nı kazanma sevincini yaşadı.

Nicolas Gaitan’ın Milli Takım Kariyeri

Nicolas Gaitan, milli formayı ilk olarak 2009 yılında Arjantin Milli Takımı’na davet edilmesiyle beraber giydi. İlk maçına 2009 yılında Gana ile yapılan dostluk maçında çıktı. 2014 Dünya Kupası’nda takımda yer aldı. Toplamda 9 maça çıkıp iki kez fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:50
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