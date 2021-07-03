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Fenerbahçe, Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte tüm detaylar
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Spor Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte tüm detaylar
Spor

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte tüm detaylar

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı tekrar takımın başına getirdi. 2 yıllık anlaşma imzalanan Portekizli hoca sezon başında 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Çeşitli bonus maddelerindeki başarı kriterleri yerine gelirse bu rakam 3.5 milyon eurolara kadar çıkabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 18:33:00 -
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte tüm detaylar

Sarı-Lacivertliler'in uzun süren hoca hasreti Vitor Pereira ile son buldu. Ali Koç'un, "Bielsa ayarında bir hoca getireceğiz" açıklamasından sonra büyük beklentiye giren spor kamuoyu ve taraftarlar, Pereira haberiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Kadronun büyük ölçüde hazır olduğunu düşünen Koç, hoca konusunda büyük meblağlar harcamak istemedi ve Pereira'da karar kıldı.

Takımı ve ligi iyi tanıyor

Pereira, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde ligi ikinci sırada bitirdiği için gönderilmişti. Ancak Portekizli hocaya istatistik anlamında ondan sonra yaklaşan bir hoca olmadı. Ali Koç; genç, başarıya aç ve Fenerbahçe'yi tanıyan Pereira'yı bu düşünceyle takımın başına getirerek minimum risk tercih etti.

1.5 milyon euro net ücret

Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Pereira, sezon başına 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Ligin şampiyon bitirilmesi halinde 1 milyon euro bonus kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirse 1 milyon euro daha prim alacak. Pereira'nın tüm bu kriterleri yerine getirmesi halinde toplamda 3.5 milyon euro kazanacak.

İstatistiklerde zirvede

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonunda Süper Lig'in en az gol yiyen (27), en fazla maçta kalesini gole kapatan (17), en fazla net gol pozisyonuna giren (104), en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) ve en az mağlubiyet alan (4) takımıydı.

5 puanla şampiyonluk kaçtı

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015-2016 sezonunda 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

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