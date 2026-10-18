Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Çekya'nın zorlu ekibi Slavia Prag ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Merakla beklenen Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte soruların cevapları..
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de konuk etmeye hazırlanıyor. Devler Ligi randevusu öncesinde taraftarlar 'Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularına kilitlendi.
Şifresiz yayınlanacak kritik mücadelenin başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL
MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL