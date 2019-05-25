0553 313 94 23

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:50
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı yarın Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de son durum ne?

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Şener Özbayraklı’nın durumları yapılacak son antrenmanda belli olacak.

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir. Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan’ın, sarı kart cezalısı Harun Tekin’in yerine ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner’den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir. Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi. Fenerbahçe, Antalyaspor’u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, 1990-1991’de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig’de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son olarak teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018’de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:50
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe Antalyaspor
  3. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman
  4. Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta
  5. Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda
  6. Fenerbahçe Antalyaspor maçı
  7. fenerbahçe antalyaspor ne zaman
  8. fenerbahçe antalyaspor saat kaçta
  9. Fenerbahçe Antalyaspor istatistikler
  10. Fenerbahçe Antalyaspor canlı
  11. Fenerbahçe Antalyaspor izle
  12. Fenerbahçe'de son durum ne?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 -..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Galatasaray’da kupa töreni başladı
    4. Trump'a yargı engeli! Mahkeme durdurdu
    5. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    6. Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
    7. Balkondan düşerek ölen dansçı anısına..
    8. Türkiye'nin "Kültür Elçileri" mezun oldu
    9. Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı
    10. Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda..
    11. Tarım ve Orman Bakanlığından ‘kaçak..
    12. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya..
    13. "Körfez'de yaşananlar Yüzyılın..
    14. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    15. Valbuena'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
    16. 22. zafer müze önünde
    17. Fenerbahçe’de Valbuena ile yollar..
    18. Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli..
    19. ABD askeri ile devriye atan Rumen..
    20. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 -..
    21. Sağanak ve dolu 20 bin dönüm ekili..
    22. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    23. Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman..
    24. Başkan Ensari’den2. lige yükselen..
    25. Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat..
    26. Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne..
    27. Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı
    28. Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor
    29. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman..
    30. Elektrik mühendisi, serasında..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı