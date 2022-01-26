FED faiz yükseltirse dolar ne olur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Fed'in para politikası toplantısı sonrası bu akşam TSİ 22.00'de açıklayacağı faiz kararında Mart'taki kritik toplantısı için herhangi bir özel eylem planı sunması beklenmiyor. Uzmanlar Fed’in şahin davranarak faiz artırımına gidebileceğini söylüyor. Peki FED faiz artırırsa dolar kaça çıkar? Fed faiz artırımı dolar ne olur düşer mi çıkar mı?

FED faiz artırır mı?

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonlarına doğru Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti. Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti. Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti. Fed faizi artırırsa altın ne olur? Altın düşer mi, yükselir mi? FED faizi artırırsa borsa çıkar mı iner mi? Fed faizi artırırsa dolar düşer mi, yükselir mi?

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir. Uluslar arası para piyasalarında gözler FED Başkanı Jerome Powell'in bu akşam yapacağı açıklamaya dönmüş durumda. Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımının doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Fed faizi ne kadar artırır?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri, Fed’in para politikasını bu yıl tahminlerinden daha agresif bir şekilde sıkılaştırabileceğini belirtti. Bankanın baş ekonomisti Jan Hatzius, müşteriler için hazırladığı hafta sonu raporunda, şu anda mart, haziran, eylül ve aralık aylarında oranların artırılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca notta Fed’in temmuz ayında bilanço küçülmesine başlayabileceği öngörüldü. Notta Fed’in 50 baz puanlık artış yerine art arda yapılacak toplantılarda 25’er baz puan faiz artırabileceği de belirtildi. Raporda yüksek enflasyon, omicron varyantı, tedarik zinciri kesintileri ve ücret artışları gibi riskleri hatırlatan ekonomistler “Bu tablo değişene kadar Fed’in her toplantıda sıkılaştırıcı önlemler alma riski var. Bu da daha erken bir bilanço küçülmesi duyurusu ve bu yıl dörtten fazla artış olasılığını artırıyor” ifadelerini kullandı.