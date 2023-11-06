  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yabancılar Türk borsasında bir haftadır bu hisseleri topluyor! Çılgınlar gibi almaya başladılar

İran'dan Türkiye ziyareti sonrası olay açıklama: Yargılanmalılar

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı

Bayraktar TB2'ye sipariş yağarken ABD, Avustralya ve Japonya'dan Türkiye hamlesi geldi

375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı

Simpsonslar bu kez üstü kapalı yatırım tavsiyesi verdi! O yatırım aracı patladı

Hakan Fidan Blınken'dan 'acil' ateşkes istedi!

Filistin'e destek mitinglerini yasaklayan Fransa'dan alçaklık: Fransa, İsrail karşıtlığını protesto etmek için büyük bir miting hazırlığında

Yavaş yavaş ötmeye başladılar! Dilan ve Engin Polat'ın yeni ifadesi çıktı

2024 KPSS ve YKS tarihleri açıklandı
Yerel Feci olay! Anne ve 5 çocuğu yanarak can verdi
Yerel

Feci olay! Anne ve 5 çocuğu yanarak can verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:13:00 -
Feci olay! Anne ve 5 çocuğu yanarak can verdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti, sürücü olan baba yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. LGP'li olduğu öğrenilen araç bir anda alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda, araçta bulunan anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı
İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı

Yerel

İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı
Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı

Yerel

Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı

Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!
Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!

Yaşam

Merak içerisinde kazayı izliyordu! Bu kez de kendisi öndeki araca çarptı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23