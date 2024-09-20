FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizin Konakbaşı Mahallesi Orta Mahalle Mevkii adresinde, tapunun 1249 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 5182,99 m2 yüzölçümlü ve arsa vasıflı taşınmaz üzerine, Kat Karşılığı Dubleks İşyeri İnşaatı Yapım İşi, Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen nakit bedelin artırımı suretiyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince, Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2. Fatsa Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan, İlçemizin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Toprak Sokak adresinde bulunan 1060,00 m2 yüzölçümlü yeşil alan içerisindeki 6 m2 1 adet ATM cihaz yerinin (U.A.V.T. sisteminde adres nosu: 5311320005) 3 yıl süreli kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizin Düğünlük Mahallesi Cami Yanı Mevkii adresinde, tapunun 118 ada 6 parsel numarasında kayıtlı, niteliği kargir bir katlı köy konağı binası ve fındık bahçesi olan 3083,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın 10 yıl süreli kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.



S.N. Mevkii-Nevi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale saati 1 Konakbaşı Mahallesi, Tapunun 1249/3 Parsel Numarasında Kayıtlı Taşınmaz Üzerine, Kat Karşılığı Dubleks İşyeri Yapımı İşi. (20 Adet Bağımsız Bölüm) 145.606.237,00 ₺ 4.368.188,00 ₺ 03/10/2024 10:00 2 M.K.P. Mah. Toprak Sok. 1 Adet ATM Cihaz Yerinin 3 Yıl Süreli Kiralama İşi. U.A.V.T Sisteminde Adres Numarası; 5311320005 220.000,00 ₺

(K.D.V. Hariç-Yıllık) 19.800,00 ₺ 03/10/2024 10:30 3 Düğünlük Mah. Tapunun 118/6 Parsel Numarasında Kayıtlı Taşınmazın 10 Yıl Süreli Kiralanması İşi. 12.000,00 ₺

(Yıllık) 3.600,00 ₺ 03/10/2024 11:00



4. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden;

4.1. 1. Sıra kat karşılığı inşaat yapım işi için 5.000,00 ₺,

4.2. 2. Sıra ATM cihaz yeri kiralama işi için 600,00 ₺,

4.3. 3.Sıra taşınmaz kiralama işi için 100,00 ₺, bedelle satın alınacaktır.



5. Yukarıda belirtilen kat karşılığı inşaat yapım işi ile ATM cihaz yeri ve taşınmaz kiralama ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 2. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.



6. İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3-5 Kat:4 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.



7. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.



GERÇEK KİŞİLER;

Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

Nüfus Kayıt Örneği.

Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan son 15 (on beş) yıl içerisinde bina/işyeri inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina/işyeri inşaatı işine ait İş Bitirme Belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedelin en az % 10 unu topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

İhale ilan tarihinden itibaren ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

İhale ilan tarihinden itibaren ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

2886 sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

TÜZEL KİŞİLER;

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan son 15 (on beş) yıl içerisinde bina/işyeri inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina/işyeri inşaatı işine ait İş Bitirme Belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedelin en az % 10 unu topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”

İhale ilan tarihinden itibaren ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

İhale ilan tarihinden itibaren ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

2886 sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu. (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İçin)

ATM CİHAZ YERİ;

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil edene/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı. (Banka antetli kağıdına)

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter tasdikli imza beyannamesi.

Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı. (Banka antetli kağıdına)

Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Fatsa Belediye Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü



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Basın No: ILN02091088