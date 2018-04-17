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Fatih'in ağabeyi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin esrarengiz ölümü

2. Murad’ın büyük oğlu Fatih Sultan Mehmed Han'ın ağabeyi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi esrarengiz bir biçimde ölmüştür. Dönemin kaynakları bu konuda fazla bir bilgi vermezler.

17 Nisan 2018 Salı 20:33
Fatih'in ağabeyi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin esrarengiz ölümü

II. Murad’ın büyük oğlu Şehzade Alaeddin Ali Çelebi esrarengiz bir biçimde ölmüştür. Dönemin kaynakları bu konuda fazla bir bilgi vermezler. Bizanslı tarihçi Halkondil şehzadenin, bir av sırasında attan düşerek öldüğünü belirtir. Ancak bazı Osmanlı tarih kitaplarında Alaeddin’in, Dayı Karaca Bey tarafından öldürüldüğüne dair bilgilere rastlanır. Sebebi konusunda bir bilgi yoktur.

Amasyalı Hüseyin Hüsameddin, şehzadeyi tahta çıkmasını istemeyen devşirmelerin iki oğlu ile birlikte öldürttüğünü iddia etse de, bunu destekleyecek bir delil göstermez. Büyük oğlunun ölümü II. Murad’ı büyük bir üzüntü içerisine sokmuştur. Şehzadenin ölümünden birkaç yıl sonra yazılan padişahın vasiyetnamesinde, öldüğünde Bursa’da gömülü oğlunun kabrinin yanına konulmasının yer alması, oğlunun acısını unutmadığını gösterir.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:33
  1. Bursa
  2. Amasya
  3. Alaeddin Ali Çelebi
  4. Şehzade Alaeddin Ali Çelebi
  5. II. Murad
  6. 2. Murad'ın oğlu Alaeddin
  7. Fatih Sultan Mehmed

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