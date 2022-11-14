Fatih Portakal'dan skandal Taksim paylaşımı

BTK'nın Taksim İstiklal Caddesi'nde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından internet erişimini kısıtlaması Portakal'da rahatsızlık yarattı.

Hedef manipülasyonun engellenmesi ve doğru bilgi aktarımı

Geçmiş dönemde olduğu gibi Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıların ardından sosyal medya teröristleri ve algı operasyonu yapmak isteyenlerin engellenebilmesi adına devlet tarafından çeşitli önlemler alınıyor. Bu alınan önlemlerle birlikte doğru bilgiyi vatandaşa aktarabilme adına devlet kurumları açıklamaları gerçekleştiriyor.

Fatih Portakal idrak edemedi

Gezi olayları ve çukur eylemleri de dahil olmak üzere Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör eylemlerinin olduğu dönemde sosyal medyada yapılan algı operasyonu, yalan ve montaj görüntülerle vatandaşın yanlış bilgilendirilme örnekleri doğrultusunda Beyoğlu Taksim'deki son saldırının ardından BTK internet erişimini kısıtladı. Bu kısıtlamanın nedenini algılayamayan ya da algılamak istemeyen Fatih Portakal ise durumu manipüle etmek adına sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Portakal, "Ülkede terör saldırısı oluyor. İnsanlar katlediliyor. Resmi açıklama dışında hiçbir şey söylenemiyor, konuşulamıyor. Özetle “resmi açıklama ne ise doğru odur” denmek istiyor" sözleriyle bir paylaşımda bulundu.

Milletin algı operasyonlarına kurban edilmemesi adına atılan bu adımı algı operasyonuna çeviren Portakal, devletin sözlerinin güvenilir olmadığını ima etti.

Portakal'a tepkiler

Skandal paylaşımın altına ise Fatih Portakal'a vatandaşlardan çok sert tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları:

- Tabii siz resmî açıklama dışında atılan iftiralar, yapılan algılar, oluşan panik havaları ve fırsatçılık ile daha çok ilgilendiğiniz için size yetersiz geliyor.

- Resmi açıklama dışında ne açıklanmasını bekliyorsunuz? 6 kişi vefat etmişken 200 kişi ölmüş diye yalan haber yapamadığınız için mı rahatsızlığınız?

- Fatih Portakal yayin yasagi gayet normal olayin aydinlanmasi icin gerekli bir durum.

- Resmi açıklama dışında ne söylenmesini istiyorsun? Ağzı olan konuşsun ortalık karışsın ne güzel değil mi?

- Resmi olmayana nasıl güveneceğiz?

- E öyle tabi, ne olacaktı her kafadan bir ses mi çıkacaktı yalan yanlış?