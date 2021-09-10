Fatih Erbakan: Bu zihniyet iktidara gelirse ülke için felaket olur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ülke için felaket olur'

İsim kullanmadan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren Erbakan, "AK Parti iktidarı içinde yıllarca bulunup 'İyi olan her şey bizden, kötü olan her şey mevcut iktidardan ve orada kalanlardan' diyerek aradan sıyrılmaya çalışanların iktidara gelmesi halinde, bu ülkeye ve bu millete fayda gelmez. Rövanşist duygularla iktidara gelinirse bunun da millete bir faydası olmaz. Mevcut iktidarın yerine katı laikçi, intikam alma hırsıyla yanıp tutuşan bir zihniyet iktidara gelirse bu ülke için de millet için de hepimiz için de bir felaket olur." dedi.

"Seçim barajı" tartışmalarına değinen Erbakan, "Temsilde adalet ilkesinin önündeki en büyük engellerden olan Yüzde 10 seçim barajı yüzünden seçmenin üçte birinin iradesi meclise yansımıyor." dedi.

'Seçim barajı kaldırılmalı'

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini yeterli bulmadıklarını ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Aslında seçim barajının sıfıra kadar indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur. Her grup, her kesim mecliste temsil edilmelidir. Yüzde 7 dahi bize göre yüksek bir baraj, haksız bir durumdur."