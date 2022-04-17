Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak nereli kaç yaşında?

Fatih Çıtlak Kimdir? 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde öğrenim görürken Arapça ve İslâmî ilimlerin tahsilinde bulundu. Yazarımız esas eğitimini rahle-i tedrisinde ve sohbet halakalarında bulunduğu kıymetli hoca efendilerden aldı. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulundu.

Özel radyolarda tasavvuf ve İslâm tarihi üzerine uzun senelerdir programlar yapmakta olan yazarımız, yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir. İslâm medeniyetinin önemli eserlerinden istifade ederek özel sohbet halakalarında tefsir, siyer ve tasavvuf konulu sohbetler veren Mehmed Fatih Çıtlak, tasavvuf düşüncesini konu edinen birçok konferans, sempozyum ve panele de konuşmacı olarak katılmaktadır.

Bilhassa Pendik Belediyesinin organize ettiği Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Mesnevî sohbetleri Cumhuriyet tarihinde yerel yönetimlerce düzenlenen katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel etkinlik olarak tarihe geçmiştir. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine iştirak eden Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazmaktadır. Fatih Çıtlak, Bilal Erdoğan’ın eşi Reyan Hanım’ın dayısıdır. Mehmed Fatih Çıtlak, evlidir ve birbirinden kıymetli üç kızı vardır.

Fatih Çıklak'ın kitapları

2018 - Ben Dervişim Diyene

2018 - Huzur Defteri 2

2017 - Beyaz Mercan Siyah İnci

2017 - Birlik’te Sohbet

2017 - Nur Kandili Veli Gönenli Mehmed Efendi

2016 - Küfür Fedaisi 15 Temmuz Kalkışmasına Mesnevi'den Bakış

2016 - Fatih Hatıratı

2016 - Rüyalar Alemi (yazar gurubu ile)

2015 - Küfür Fedaisi - Mesnevi'den

2012 - Keşkül

2012 - Huzur Defteri

2011 - Aşkın Bir Noktası

2011 - Nur Kandili

2011 - Mesnevi Şerhi Padişah Cariye Kıssası

2010 - 40 Mektup

2010 - 18 Beyit – Dinle