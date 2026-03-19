FATİH BELEDİYE BŞK.

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İLANI

(KAPALI TEKLİF USULÜ)

İHALENİN KONUSU:

Madde 1- İlçemiz sınırları dahilinde olan tasarrufu Belediyemize ait 2. maddede belirtilen 194 adet Billboard (mevcut); 115 adet CLP Raket (mevcut) 100 adet CLP Raket (yeni montaj); 12 Dijital Raket (mevcut); 10 adet Giantboard (mevcut) 10 adet Giantboard (yeni montaj) ve 40 adet Dijital Led Ekran (yeni montaj)’ın kira süresi boyunca bakım, onarım ve gerekirse yenilenmesi ve süre bitiminde yeni montaj ürünlerin belediyeye bırakılması şartı ile 5 yıl süreliğine 1. Yıl için yıllık 10.008.000,00TL +KDV ( Toplam : 50.040.000,00 TL + KDV ) muhammen kira bedeli üzerinden 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 01/04/2026 tarih, Saat 11.00'de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-KİRAYA VERİLECEK YERLERİN ÖZELLİKLERİ

İşin Konusu Açıkhava Reklam Yerleri Kiralanması İlçe Fatih Kiralanan Yer Adresleri Teknik şartname de belirtilmiştir. Cins 194 adet Billboard (mevcut); 115 adet CLP Raket (mevcut) 100 adet CLP Raket (yeni montaj); 12 Dijital Raket (mevcut); 10 adet Giantboard (mevcut) 10 adet Giantboard (yeni montaj) 40 adet Dijital Led Ekran (yeni montaj) Ölçüleri Mevcut ve yeni montaj yapılacak Reklam unsurlarının detayları teknik şartnamede belirtilmiştir. Baş.Takdir Kom. Raporu 10.03.2026 tarih E-31762245-000-392 sayılı rapor Meclis Tarih ve Karar No 08.01.2026 tarih 2026/22 sayılı karar Encümen Tarih ve Karar No 11.03.2026 tarih 2026/313 sayılı karar Muhammen Kira Bedeli 1.Yıl: 10.008.000,00 TL + KDV (5 yıllık: 50.040.000,00 TL + KDV) Geçici Teminat %3 1.501.200,00 TL İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Gereği Kapalı Teklif Usulü İhale İlan Şekli Yerel Gazete, İnternet Haber Sitesi, Resmi Gazete İhale ilan adedi 2 defa İhale gün ve saati 01/04/2026, Saat 11.00 Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 5.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 B Blok Kat:4, Dahili No: 1051 ) İhale Komisyonu Belediye Encümeni- Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Akşemsettin Mahallesi, Vatan caddesi No:54 FATİH/İSTANBUL İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa



MADDE 3 – İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. Tebligat için adres bildirimi,

13. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B) Tüzel Kişi Olması Halinde:

1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekaletname,

2. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

3. Vergi kimlik numarası

C) Ortak Belgeler:

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

3. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

4. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı 5. İhale tarihinden önce reklam satış pazarlama alanında en az 5 (beş) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu gösteren, ilgili ticaret odasından şirket kuruluşunu gösterir faaliyet belgesi.

6. İhale tarihinden önce, ihale ilan tarihinden itibaren, Açıkhava Reklam (billboard, Açıkhava Reklam Alanları, raket, Giantboard, Totem, Led Ekran vb. gibi ürünlerden en az bir tanesinin işletmeciliğinin olması yeterlidir) İşletmeciliği alanında son 3 yıl içerisinde Belediye veya Belediye şirketinde Açıkhava Reklam işletmeciliği konusunda faaliyet gösterdiğine dair ilgili Belediye veya Belediye şirketinden alınmış güncel tarihli yetki yazısı veya sözleşmenin noter onaylı kopyası.

7. Son 3 (üç) yıl içerisinde, bu yıllara ait mali yılı kapanmış cirolarından en az bir tanesinin KDV hariç; ₺200.000.000,00‘nun üstünde olduğuna dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge,

8. Ödenmiş sermayesinin en az ₺40.000.000,00 olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge,

9. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

10. Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

11. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge.

12. İhaleye katılabilecek isteklilerin ve şirket yönetiminde görevli kişilerin ihaleye başvuru tarihi itibariyle Medeni Haklarını Kullanım ehliyetine sahip olması, herhangi bir yasal kısıtlamalarının olmaması, Şirketin Tüzel Kişiliğinin Faaliyetinin askıya alınmamış olması, Şirketin İflasına karar verilmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması gerekmektedir.

D) İş Ortaklığı Olarak Başvurulması Halinde:

1. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

2. İş ortaklığında herhangi birinden en az bir ortağın ( C ) bölümünde istenen koşullardan 7. ve 8. maddelerindeki koşulları karşılıyor olması yeterlidir.

3. İş ortaklarının tamamının A ve B maddelerinden kendileri için olması gereken koşulları ve belgeleri ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

E) Yabancı Katılımcılar:

1. Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 4- Kiraya verilen Billboardlarda Belediyenin %50 kullanım hakkı, CLP Raketlerde Belediyenin %35 kullanım hakkı, Dijital Raketlerde Belediyenin %35 kullanım hakkı olacaktır.

Madde 5- Taşınmazın kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunu ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri dahil ödemek zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 8- Kiraya sunulan unsurların özellikleri, konumları ve yeni montaj unsurların nitelikleri teknik şartnamede belirtilmiş olup söz konusu yeni kurulum yapılacak Açıkhava Reklam unsurlarının kurulum süresi teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekli mevcut ve yeni montaj edilecek ürünlerin ihale süresi boyunca bakım, onarım ve gerekirse yenilenmesini üstlenecektir. İstekli bu unsurların tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz.

Madde 10- İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 01.04.2026 tarih saat 11:00’e kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyona ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Madde 11- İdare ihale gününe kadar ilan edilen unsurların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 12- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Madde 13- İhale kira bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) kira bedeli ile birlikte müşteriden peşin olarak tahsil edilecektir.

Madde 14- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.

Madde 15- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 16- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

Madde 17- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Madde 18- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



İLAN OLUNUR.

