Fatih Altaylı'dan Selçuk Bayraktar'a yönelik tepki çeken ifadeler!.. Bırak bu ayakları Fatih

CHP'li Milletvekili Veli Ağbaba, İBB'nin AK Parti yönetiminde BAYKAR'a 41 milyon liralık destek verdiğini iddia etmişti. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak gerçeği açıklamasını istemiş ve İmamoğlu da sessizliğiyle partisinin yalanına destek vermişti.

CHP'lilerin bu rezilliğine, kemalist "gazeteciler" de alkış tutmuştu. O kemalistlerin başında gelen Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Selçuk Bayraktar hakkında tepki çeken ifadelere yer verdi.

Selçuk Bayrak, kendisine yöneltilen, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter."

CHP'liler, dün Bayraktar hakkındaki yalanlara alkış tutarken, şimdi, "Algı yapmayın, size kimse dokunmaz" demeye başladı. Bayraktar'ın bu cevabını köşesine taşıyan Altaylı, şunları yazdı:

"Geçen akşam, Habertürk’te Selçuk Bayraktar’ı dinlerken üzüldüm.

Bayraktar İHA ve SİHA’larını yapan Baykar’ın “Teknoloji lideri”.

İlginç ama güzel bir görev tanımı var Selçuk Bey’in.

Kendisi ile hiç tanışmadım.

Ama güvendiğim insanlardan babası, ailesi ve kendisi ile ilgili hep iyi şeyler işittim.

Bayraktar, Türkiye’nin kıymetli savunma sanayi şirketlerinden biri.

Kamuya ait TUSAŞ ve Bayraktar, Türkiye’nin silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını imal ediyorlar.

Özel sektörde bu işi en iyi yapan firma.

O kadar iyiler ki, Ukrayna gibi ülkelerde efsane haline geliyorlar.

Ama şunu da bilin ki, TUSAŞ da bu konuda çok çok iyi bir firma ve TUSAŞ imalatı ANKA dünyanın en iyi 10 muharip İHA’sından biri olarak gösteriliyor.

Selçuk Bayraktar işine aşık, tutkulu bir mühendis olarak öne çıktığı için Bayraktar İHA’lar da onun bu tutkusunu yansıtarak öne çıkıyor ve geleceğin projesi olarak görülen insansız muharip uçak ve uçan otomobil olarak tanıtılan Cezeri de heyecan veren gelecek projeleri.

Böylesine parlak fikirleri ve bu fikirleri hayata geçirme becerisi olan bir yurttaşımızın, olası bir iktidar değişikliği sonrası yaptığı bu güzel işlerin akamete uğramasından kaygı duymasına üzüldüm ve anlam veremedim.

Açık söyleyeyim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında, siyasi görüşü ne olursa olsun bu ülkeyi gerçekten sevenler arasında bir kişinin bile Baykar’ın yaptığı işlerden mutlu olmadığını görmedim.

Bir tek ferdi vahitin ağzından Selçuk Bayraktar’a, Baykar’a yönelik olumsuz bir cümle duymadım.

Elbette tek tük ahmaklar vardır, birilerine yaranmak için eleştirecek olan.

Ama o kadar tek tüktür ki, suratlarına tükürmeye değmez.

Benim yıllardır yapmakta olduğum Teke Tek Bilim programına en fazla davet ettiğim kişidir Selçuk Bayraktar.

Gelsin ve hayallerini, Türk gençlerinin, akıllı Türk gençlerinin en çok izlediği programda anlatsın diye.

Her seferinde ret yanıtı aldığımız halde, yardımcılarına hala neredeyse ayda bir ulaşır, bıkmadan davet ederiz Teke Tek Bilim’e.

Bu köşede, yıllar önce Türkiye’de en iyi korunması gereken kişinin Selçuk Bayraktar olduğunu yazmam boşuna değildi.

O yüzden Selçuk Bayraktar da, Baykar’daki ekibi de hiç ama hiç merak etmesin, kaygı duymasın.

Bu ülkede kim iktidar olursa olsun, Selçuk Bey gibi bu ülkenin az sayıdaki akıllı ve iş yapan adamına gerekirse herkes kalkan olur dokundurtmayız.

Ki zaten dokunacak olan kimseyi de görmüyorum.

Merak etmesin."

CHP'lilerin riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serilirken, Altaylı'nın dindarlara zulme destek verdiği günler akıllara geldi. Altaylı'nın sözleri, "Senin başörtülülere en temel hakları yüzünden yaptığın küfürleri de biliriz, utanmaz adam" yorumlarına neden oldu.