Fatih Altaylı'dan akıl almaz GAYret! “Yumuşak” karnına darbe aldı

LGBT dayatmasına karşı aileler önceki gün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, sapkınlık dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenledi. Söz konusu yürüyüşün Fatih Altaylı'yı germesi ise dikkat çekti. "Yumuşak karnı"na darbe almışçasına feryat figan eden Altaylı, son derece demokratik geçen mitingi "nefret söylemli gösteri" olarak damgalamakla kalmadı, gösteriye katılanlara da alçakça hakaretler savurdu. İşte Altaylı'nın "cinsel tercihlerinden şüphe ettiren" Habertürk'teki o pespaye yazısının ilgili bölümü:

"Dün İstanbul, herhangi bir medeni ülkede kolay kolay rastlanmayacak bir gösteriye sahne oldu.

İstanbul Saraçhane’de toplanan bir grup Taliban özentisi bir tavır içinde LGBTİ’ye karşı gösteri yaptılar.

Yanlış anlamayın, dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle gruplar ortaya çıkabilir.

Özellikle kilisenin ve Hristiyan muhafazakarlığın egemen olduğu ülkeler veya toplumlarda böyle görüntüler oluşabilir.

Ama hiç medeni ülkede böyle nefret söylemli gösteriler ülkedeki iktidar tarafından, hukuk kuralları ile yönetildiği söylenen devleti yönetenler tarafından desteklenmez, onaylanmaz gaz verilmez, reklamı yapılmaz.

Medeni olmayan tavır budur.

(...)

Devletin hukuk devletlerinde suç olan bu nefret söylemine rıza göstermesi ve desteklemesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Üstelik de bu rezil gösteriyi düzenleyenlerin (...) samimiyetinden, dininden imanından ve hatta cinsel tercihlerinden şüphe ederim.

Hele hele çoluk çocuğu aileyi korudukları iddiasını ise ciddiye almak bir yana, ağzım olmayan bir bölgemle gülerim. (...)"