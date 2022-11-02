Fatih Altaylı'dan ağızları açık bırakan yazı! Kılıçdaroğlu'na böyle saydırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipe sapa gelmez iddiaları, CHP yandaşı Fatih Altaylı'yı bile isyan ettirdi.

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendini Sedat Peker zannetmeye başladı” diyen HaberTürk yazarı Altaylı, “Kılıçdaroğlu, Peker’in sosyal medya popülaritesini görünce, Peker’in suskunluğunu da fırsat bilip onun yoluna girdi. Pekervari iddialarla kendini ortaya attı. Kılıçdaroğlu kendi iddiasının altında kalıyor” ifadelerini kullandı.

Altaylı, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bu bir değil, iki değil, üç değil. Kemal Bey bu kez de daha önce Peker tarafından ortaya atılmış bir suçlamayı, iddialı bir şekilde gündeme getirdi. Karşılığında çok sert bir tepki aldı. Şimdi yapması gereken bu iddiayı kanıtlamak. Kanıtlayamaz ise bu sözlerinden fayda sağlayan taraf suçladığı kişiler olacak. Kılıçdaroğlu’nu kanıtlayamayacağı bu iddiaları gündeme getirtenler kimler ise büyük ihtimalle CHP’ye değil, AK Parti’ye çalışıyorlar. Yok eğer öyle değil ise Kılıçdaroğlu seçimleri kazanmak değil kaybetmek istiyor.

Böylesi bir aymazlık ancak ve ancak seçimi kaybetmek isteyen biri tarafından yapılır. Eğer öyle değilse durum yine vahimdir. Sonuçları tahmin edilemeden, hesaplanmadan yapıldıysa o daha felakettir.”