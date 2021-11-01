Faiz Sucuoğlu kimdir? Faiz Sucuoğlu kaç yaşında? UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, en yakın tarihte UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu'na yeni hükümeti kurma görevi vermesi; Sucuoğlu ile görüşmesinde erken seçim konusunu da ele alması bekleniyor. Peki Faiz Sucuoğlu kimdir? Faiz Sucuoğlu kaç yaşında? İşte UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hayatı, biyografisi.

Faiz Sucuoğlu kimdir?

Dr. Faiz Sucuoğlu 27 Ağustos 1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’ni bitirdikten sonra burslu olarak Almanya’da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul’da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yapan Sucuoğlu, bir süre bu hastanede görev yapmıştır.

KKTC’ye döndükten sonra askerlik hizmetini tamamlayan Dr. Sucuoğlu Lefkoşa’da açtığı kendi özel hastanesinde 20 yıl mesleğini icre etmiştir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Sucuoğlu, 2010-2011 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyeliği, 2011-2013 yılları arasında da Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Sucuoğlu, 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçilerek KKTC Cumhuriyet Meclisine girmiştir. Dr. Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi – Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev almıştır.

8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016 da kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Dr. Faiz Sucuoğlu sonraki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak hizmetlerine devam etmiştir. Ülkesine hizmetlerini Lefkoşa Milletvekili olarak sürdürmektedir. Almanca ve İngilizce bilen Sucuoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.