Faiz sistemine dur diyen üreticiyi güçlendiren projeler başlıyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Faizsiz Yatırım ve İş Modelleri üzerinde çalışmalar yürüten MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin üreterek güçlenebileceği inancından hareketle yeni projeler geliştirdi.

Üreticinin önünde engel, sırtında kambur olan faiz sarmalına karşı bir STK olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, faizden bağımsızlaştıracak çıkış yolları bulunmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını ifade etti. MÜSİAD’ın bu alanda net bir vizyon belirlemesiyle birlikte pek çok proje geliştirdiklerini belirten Kaan, MÜSİAD EXPO’da lansmanları yapılacak ve sözleşmeleri imzalanacak projeler hakkında şu bilgileri verdi:

GABORAS: Bölgeye hitap eden Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılması noktasında hayati önem teşkil eden gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir başarı elde etmesinin, ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Kaan, “30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ. (GABORAS), gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve hakkaniyet ölçüsünde tüm paydaşlar için şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıyor. GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı” dedi.

Faizsiz Konut Finansman Sistemi (Yapı Tasarruf Sistemi)

Gayrimenkul sektörüne yönelik çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Kaan, Faizsiz Konut Finansman Sistemi (Yapı Tasarruf Sistemi)’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sistem hakkında bilgi veren Kaan, “Tüketicinin önceden kararlaştırılmış belirli bir süre mevduat tutması karşılığında konut kredisi veya diğer gayrimenkul kredilerini (işyeri, tadilat vb) alma hakkı elde ettiği finansal faaliyet türüdür. Sistem; güvenilir ve istikrarlı bir tasarruf aracı olmasının yanı sıra, ulusal tasarruf seviyesini artırma, konut finansmanı için kaynak sağlama, orta ve uzun vadede finansal istikrara katkı, dar gelirliler için uygun konut edinme imkânı gibi faydalar da içermektedir. Türkiye’de hâli hazırda bu sistemin uygulayıcıları ve aynı zamanda MÜSİAD üyeleri de olan, EMİNEVİM, FUZULEV gibi firmalarımız bulunmaktadır” diye konuştu.

Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi:

Eski usul imalathanelerden geniş olanakları olan modern üretim tesislerine MÜSİAD EXPO’da tanıtımı yapılacak bir başka proje de sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi”. Kaan, proje hakkında şunları söyledi: “Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi sitelerinde yani yaklaşık 100-150 metrekarelik alanlarda üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları iyileştirerek, firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir 'üretim kampüsü' şeklinde inşa edilecek.”

"Yerli üretim milli marka"

STK’lar “Yerli Üretim Milli Marka Kampanyası” da 17. MÜSİAD EXPO’da başlatılacak projelerden biri. Projenin amacından bahseden Kaan, ithal ürünlere bağımlılığın azaltılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi.

“Bu toprakların öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi gerekmektedir. Kampanyamız bu alanda halkımızın farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.”

Entegre tarım ve enerji projesi

Türkiye’nin cari açığının azaltılması yolunda alınması gereken en önemli tedbirin, alternatif enerji kaynaklarının artırılması ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilecek yeni projeler olduğunu söyleyen Kaan, MÜSİAD olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Entegre Tarım ve Enerji Projesi (Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri) üzerine çalışma başlattıklarını bildirdi. Proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar ve tarımsal atıklar kullanılarak, enerji üretilecek, kimyasal gübre kullanımını azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçerek, 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.