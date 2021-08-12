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Eğitim Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?
Eğitim

Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlar? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğretmen ve öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim alışkanlığı yerleşti. Aşılamayla birlikte milyonlar yüz yüze eğitime geçiş olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar açılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 08:17:00 -
Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını etkilemedi. Salgın eğitimden ekonomiye pek çok alanda etkisini hissettirdi. Milyonların merak ettiği en önemli konu ise yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman nasıl başlayacak?

Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Çocuklarımız 1,5 yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var” dedi.

Koşullar ne olursa olsun, öğrencileri koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceklerini vurgulayan Koca, "Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız. Bu konuda Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yükseköğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz” diye konuştu.

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