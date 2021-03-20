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Gündem Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı
Gündem

Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 02:30:00 - 2021-03-20 02:36:01
Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir!" 

Altun, "Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir! Her zaman #GüçlüKadınGüçlüTürkiye diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

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