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Yaşam Faciadan son anda dönüldü! 6 katlı lise binası yan yattı!
Yaşam

Faciadan son anda dönüldü! 6 katlı lise binası yan yattı!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:14:00 -
Faciadan son anda dönüldü! 6 katlı lise binası yan yattı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı lise binası, yıkım esnasında yan yattı. Çevredeki 3 apartman tedbiren tahliye edildi.

İzmir Valiliği kararı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz mart ayında boşaltılan Karabağlar ilçesindeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesinin yıkımı esnasında iki katı yan yattı. Lise binasına yakın çevre binalarda yaşayan vatandaşlar duydukları şiddetli ses nedeniyle panik yaşarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sevk edilen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yetkililer okulun yakınında bulunan 3 apartmanın tahliyesine karar verdi.
Yıkım esnasında lise binasının yan yatması üzerine oturduğu apartmandan tahliye edilen Şeyda Adalı, bir süredir endişe yaşadıklarını belirterek, "Bugün en son ortadan yıkmaya başladılar ve bina yan devrildi. 90 yaşında annemiz var. Kendisi alzheimer hastası ve sokakta durmak istemiyor, evine girmek istiyor" dedi.

"İşten gelecek engelli bir çocuğum var"

Yakınlardaki sağlık ocağında çalışan ve evi de yıkımı yapılan binaya yakın olan Reyhan Engin ise, “Bir gürültüyle sarsıldık ve direkt evime doğru indiğini gördüm. Dışarı çıktık, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum. İşten gelecek engelli bir çocuğum var. Ben nerede kalacağım?" diye konuştu.
Evlerinden çıkmaz zorunda kalan vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken, okuldaki yan yatan iki katın yıkım çalışmaları da devam ediyor.

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