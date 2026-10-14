Fabrikada feci ölüm: Pres makinesi can aldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya’da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi Erkan Kundo (33), çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kundo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.