  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ezgi Mola mahvoldu! Masumlar Apartmanı’nda seyirci dondu kaldı
Medya

Ezgi Mola mahvoldu! Masumlar Apartmanı’nda seyirci dondu kaldı

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndaki bir sahne duygusal anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:21:00 -
Ezgi Mola mahvoldu! Masumlar Apartmanı’nda seyirci dondu kaldı

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izlenme oranlarını arttırmaya devam ediyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları Masumlar Apartmanı dizisindeki bir sahne büyük ilgi gördü.

Safiye, İnci ile restleşirken Gülben ise Esat ve Esra’yı birlikte gördü. Travmalar üst üste geldi. Hikmet’in geçmişe giderek yaptığı konuşmalar evdeki endişelendirdi. Han babasını Safiye’nin zoruyla banyoya götürüp yıkadı. O anlarda duygusallık tavan oldu.

Birkan Sokullu ve Hikmet’i oynayan usta oyuncu Metin Coşkun’un müthiş performansları övgü aldı. Ezgi Mola da sahneye yorum yaparak, “Mahvoldum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
Aktüel

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi

Valilikçe yayımlanan duyuruya göre, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tan..
Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde
Ekonomi

Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde

Muğla'nın Yatağan ilçesinde mücevher piyasasında çok rağbet gören 'Mavi safir taşı madeni' bulundu. İlçede incelemelerde bulunan Prof. Dr. M..
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'li isimlerin söylemlerinin darbe bildir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay