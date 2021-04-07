Ezgi Mola mahvoldu! Masumlar Apartmanı’nda seyirci dondu kaldı

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izlenme oranlarını arttırmaya devam ediyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları Masumlar Apartmanı dizisindeki bir sahne büyük ilgi gördü.

Safiye, İnci ile restleşirken Gülben ise Esat ve Esra’yı birlikte gördü. Travmalar üst üste geldi. Hikmet’in geçmişe giderek yaptığı konuşmalar evdeki endişelendirdi. Han babasını Safiye’nin zoruyla banyoya götürüp yıkadı. O anlarda duygusallık tavan oldu.

Birkan Sokullu ve Hikmet’i oynayan usta oyuncu Metin Coşkun’un müthiş performansları övgü aldı. Ezgi Mola da sahneye yorum yaparak, “Mahvoldum” dedi.