Eylem Amine Altunkaynak kimdir? Eylem Amine Altunkaynak nereli ne iş yapıyor?
Gündemde yer alan isimlerden birisi de kendini bilinçaltı ve kuantum uzmanı olarak tanıtan Eylem Amine Altunkaynak oldu. Vatandaşlar Eylem Amine Altunkaynak’ın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Eylem Amine Altunkaynak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Eylem Amine Altunkaynak kimdir? İşte kendine ait internet sitesinde yer alan bilgilere göre Eylem Amine Altunkaynak'ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Eylem Amine Altunkaynak kimdir?
"Trabzon İli Of ilçesinde doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 2006 tarihinde mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme bölümünü 2010 yılında bitirdi.
Üniversite yıllarında psikoloji, insan davranışları ve kişisel gelişim alanlarına merakı dolayısıyla ilgili alanlarda araştırma çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bölgesel radyolarda kişisel gelişim programları hazırlayıp sundu. 2009 yılında gerçekleştirmiş olduğu evlilikle birlikte eğitimime ara vermek zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde 3 evlat sahibi oldu.
2015 yılında kızının disleksi üzerine farkındalığını araştırmaya başladı. Başarılı çocuklarla başarısız çocukların altında yatan sebepleri araştırmaya başladı. Zamanla bilinçaltı eğitimlerini ve kuantum fiziği araştırmalarına başladı. Bu alanlarda kurumlardan akademik eğitim aldı.
Hanımlara özel eğitim ve seminerler verdi. 2500 üzerinde uzaman eğitmen hanım yetiştirdi. Kendi eğitimini geliştirerek Eylem Amine Altunkaynak sistemi bilinçaltı temizliği Eğitimini kurdu. Sosyoloji alanındaki uzmanlık eğitimine devam etmektedir."