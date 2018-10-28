Evde nasıl kulak temizlenir?

Reçetesiz satılan kir yumuşatıcı damlalar, mesela; karbamid peroksit ya da ılık mineral yağı, etkilenmiş kulağın içine konularak, kirin 5 dakika sonra boşalmasına izin verilir.

Ampul tipi bir şırınga, ılık suyu kulağa nazikçe fışkırtmak için kullanılabilir. Ya da bir ılık su boşaltma aleti edinilebilir.



Basınçlı su kullanmamak önemlidir çünkü bu, kulak zarının hasarına sebep olabilir.

Yanlış deneme

Kulakta mum kullanılması doğru değildir. Bu, parafinden yapılmış içi boş bir konidir ve sivri ucu balmumuyla kaplanmıştır. Konik uç kulağın içine sokulur ve bir asistan diğer ucu saçlarınızın ateş almadığından emin olarak yakar. Teoride, alev yandığında, kiri kulağın dışına çeken bir vakum oluşur. Bununla birlikte, az sayıda klinik deney göstermiştir ki, hiç vakum oluşmamış ve hiç kir alınamamıştır. Dahası, bu uygulama ağır yaralanmalara yol açabilir.

İşi doktora bırakmak daha doğru olacaktır

Doktor, "küret" adı verilen küçük bir plastik kaşıkla kulak kirini alabilir ya da ılık tuzlu su, dokusat, sodyum bikarbonat ya da diğer reçeteli, etkili kulak damlalarıyla kulağı yıkayarak boşaltabilir.

Kronik kulak zarı deliğiniz varsa, kulağa su konulmadan önce bunu doktorunuza bildirmeniz önemlidir.