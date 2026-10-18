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Yerel Evde halı yıkayan 4 çocuk annesi kadın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yerel

Evde halı yıkayan 4 çocuk annesi kadın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Evde halı yıkayan 4 çocuk annesi kadın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mardin’in Derik ilçesinde evinde halı yıkarken elektrik akımına kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeyi üzen olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Düztaş Mahallesi’nin Selamet mezrasında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Yeter Talay, halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talay, kurtarılamadı. Talay’ın cansız bedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Talay'ın cenazesi, Selamet mezrasında toprağa verildi.

 

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