Ev satın alırken...

İklim koşullarını bilmediğiniz bir yerde konut alıyorsanız öncelikle kış şartları hakkında bilgi edinin. Bu yüzden kış aylarında olabilecek problemleri göz önüne alarak en uygun evi seçmeye çalışın.

Sizin için en uygun olan sistemle ısınan bir ev seçmeye dikkat edin. Isınan ev derken “Üşümeyen ev” demek istiyoruz. Üşümeyen ev, koruduklarını da üşütmez. Yani evinizin dış cephe ve çatı yalıtımı eksiksiz olmalı.

Artık yurdun çok büyük bir kısmında doğalgaz nimeti var. Doğalgaz tesisatı olan bir ev seçmeniz de iyi olacaktır.

Bitti mi? Ev alırken araştırılacaklar o kadar çok ki.. Karar vermeden, oturup ailecek tek tek size tavsiye edeceğimiz şu listeyi gözden geçirmelisiniz:

-Satıcının konutun gerçek sahibi olup olmadığını araştırın.

- Konutun tapu kaydı mutlaka önceden kontrol edilmeli. Üzerinde ipotek olabilir.

- Kat irtifakının kurulup kurulmadığına, iskanın, yani yapı kullanım izninin alınıp alınmadığına dikkat edin.

- Satılan konut aile konutu ise eş muvafakati mutlaka alınmalı. Aksi takdirde ileride açılacak tapu iptal davasında tapu devredilse bile tapu iptaliyle karşı karşıya kalınır.

- Kadastro müdürlüğüne giderek almak istediğiniz gayrimenkulün haritasına bakın. Çevresinde neler olduğunu, önüne, arkasına, yanına ne gibi inşaatlar yapılabileceğini öğrenin.

- Binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını, projenin denetiminin ve ruhsat izninin olup olmadığını araştırın.

- Eğer alacağınız gayrimenkul inşa halinde ise müteahhidinin mali durumunu araştırın.

- Kat karşılığı yapılan bir inşaattan gayrimenkul alıyorsanız, müteahhitle noter onaylı anlaşma yaparak kullanılacak tüm malzemeleri ve işin aksaması durumundaki tazminatları belirtin.

- Alacağınız gayrimenkulde bir kiracı varsa yapılan kira kontratını inceleyin. Kiracı tahliye taahhüdü vermiş ise tahliye taahhüdündeki tarih ile kontrat tarihini karşılaştırın.

- Tapu işlemi sırasında alacağınız konutun değerini yeniden değerleme oranlarına göre hesaplayarak beyan edin. Çünkü beyanınız eksikse ödenen alım satım harçları cezalı olarak size geri dönebilir.

- Bölgedeki emsallerden konutun fiyatını değerlendirin.

- Gayrimenkulün işinize, okulunuza, merkezlere olan uzaklığını ve ulaşım durumunu göz önünde bulundurun.

– Sonradan çok yüksek aidatlarla karşılaşmamak için konutun mevcut aidatlarını öğrenin.

- Konutun ses ve ısı yalıtımı olup olmadığına dikkat edin.

- Bina ve konutun inşaat malzemesi kalitesini öğrenmeye çalışın.

- Konutun yeşil alanı ve otoparkı olmasını tercih edin.

- Konutun kira getirisini göz önünde bulundurun.

- Konutun oda sayısı ve kullanışlı olup olmadığına bakın.

- Konutun tesisatlarının durumuna bakın.

- Konut bir sitede ise, sitedeki sosyal donatıların kime ait olduğunu öğrenin.

- Konut fiyatının yüzde 5’inden fazla kaparo vermeyin.

- Mutlaka daha sonradan satıcıyı bulabileceğiniz adres ve telefonu alın.

- Tapudaki masrafların kim tarafından ödeneceği konusunda anlaşmaya varın ve bunu satış protokolüne yazın.

- Konutun emlak vergisi, su, elektrik, doğalgaz, apartman aidatı, vs.gibi borçlarının olup olmadığına bakın.

- Konutların ekonomik ömrünün yaklaşık 50 yıl olduğunu düşünerek, çok yaşlı olmayan konutları tercih edin.

- İyi bir komisyoncuyla çalışın. Emlak komisyoncusuna vekaletname ya da satıcının imzası olmaksızın kaparo vermeyin. Ayrıca emlak komisyoncusuna yer gösterme ücreti de ödemeyin, çünkü bu ücret yasal değildir.

Üşümeyen ev, koruduklarını da üşütmez. Yani evinizin dış cephe ve çatı yalıtımı tam olmalı