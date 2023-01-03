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Ekonomi Ev sahibinin oyununu 'posta' yoluyla aşın!
Ekonomi

Ev sahibinin oyununu 'posta' yoluyla aşın!

Ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için bu kez de banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı. Peki, bu durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı? Gayrimenkul Uzmanları konuya ilişkin Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:30:00 -
Ev sahibinin oyununu 'posta' yoluyla aşın!

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Artan enflasyonla birlikte kiracı-ev sahibi kavgaları da bitmek bilmiyor... Konuya ilişkin Akit’e konuşan Gayrimenkul Uzmanları vatandaşlara yol gösterdiler... Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, şunları dile getirdi: “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginci ise banka hesaplarını kapatma yöntemi. Ev sahibi ‘Kiram ödenmiyor’ demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ ihtarnamesiyle karşılaşıyor.”

Kirayı 'konutta ödemeli' gönderin

Bu durumla karşılaşan kiracılara önerilerde bulunan Alp, şöyları anlattı: “Ev sahibinin sözleşmede yazan banka hesabını kapatması halinde yeni banka hesabını kiracısına bildirmesi gerekiyor. Eğer hesap bilgisini ısrarla paylaşmıyorsa kiracılar, posta hesabı ile ev sahibi adına ödeme yapabilir ya da mahkemeye müracaat ederek ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Bu halde mahkeme, gerçekten ev sahibinin gerekli hususları yerine getirip getirmediğine bakacak ve kiracının kira ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali var mı araştıracak. Eğer kiracı, kiranın ödendiği hesabın kapatılmasından sonra uzun bir süre hiçbir adım atmamışsa ve sonrasında hesabın kapatıldığını fark etmediğini beyan ediyorsa, mahkeme bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmayacağı değerlendirmesinde bulunabilir. Yani kiracının kusurlu olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle kiracılar ödemelerini dikkatli yapsın.”

30 gün şartına dikkat

Kiranın ödenmemesinin mal sahibine doğrudan tahliye hakkı vermediğine de dikkati çeken Alp, şöyle devam etti: “Kiranın ödenmemesi durumunda öncelikli olarak mal sahibinin ihtar çekmesi, hatta ihtarlı ödeme emri gönderip 30 gün süre vermesi gerekir. Bu süre içinde kiracının ödemeyi yapması yeterli kabul edilir. Bunun yapılmaması durumunda 30’uncu gün temerrüt durumu oluşur.”

Kiracı çıkarma

Şule Alp, kiracının tahliyesi için gerekli durumlar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Kira ödemeyen kiracı için sadece kira bedelinin tahsili icra yolu ile yapılabilir. Bunun 3 yolu var. Bunlar ise aynı kira yılı içerisinde 2 haklı ihtarda bulunarak yıl sonunda kiracı tahliye davası açmak, kiracıyı temerrüde düşürerek kiracı tahliye davası açmak, kiracıya karşı tahliye ve ödenmemiş bedeller talepli icra takibi başlatma olarak sıralanabilir. Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir. Taşınmazın tahliyesi davası açılabilir. Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle tahliye mümkün olabilir. Kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür”

Dekontu saklayın

REMAX Gayrimenkul Danışmanı Selvi Turgut da, şunları ifade etti: “Henüz bizim hizmet verdiğimiz müşterilerde böyle bir sıkıntı gözlenmemekle birlikte piyasadan böyle bir taktik uygulanmaya başlandığını duyuyoruz. Bu tabii ki son derece yanlış, etik dışı bir yöntem. Kiracılar bu gibi yöntemler karşısında çok uyanık olmalı. İnternet ve telefon bankacılığı üzerinden ödeme yaparak dekontlarını saklamalı. Ödeme yaptıklarını kanıtladıklarında oturdukları evden tahliye edilmeleri hukuken mümkün değil. Kira fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte ev sahiplerinin, kiracılarının evlerinde ‘bedava’ oturdukları hissine kapılarak bu tür yanlış yöntemlere başvurabiliyor. Piyasanın oturmasıyla birlikte bu tür istenmeyen anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların önüne geçileceğini ümit ediyoruz. Biz gayrimenkul danışmanları, her iki tarafa da kira sözleşmelerini dikkatli incelemelerini, üzerinde uzlaştıktan sonra imzalamalarını ve hak ve yükümlülüklerini iyi anlamalarını tavsiye ediyoruz. İstenmeyen bir durumla karşılaştıklarında ise hukuki yardım almalarında yarar olacağını tavsiye ediyoruz.”

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