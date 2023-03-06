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Ekonomi Ev kiralarıyla ilgili çok önemli uyarı
Ekonomi

Ev kiralarıyla ilgili çok önemli uyarı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, ev kira artışlarının yüzde 25’den fazla yapılamayacağını hatırlatarak, "Deprem sonrasında yaşanan göçle birlikte kira artışlarından etkilenen vatandaşlarımız mutlaka yetkililere şikayette bulunsunlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:52:00 -
Ev kiralarıyla ilgili çok önemli uyarı

Mart ayı kira artış oranı, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, kira artış oranlarını değerlendirdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların farklı şehirlere yönelmesi kiralık evlere olan ilgiyi artırdı. Birçok şehirde kira fiyatı artarken, özellikle kiracılar ev sahipleri tarafından yapılacak fahiş kira artışlarına karşı tedirgin olmaya başladı. Şubat ayı TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından konut kiraları artış yüzde 25’i geçemeyecek. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Deprem sonrasında karşılaştığımız ve duyduğumuz kira artışları bizleri de rahatsız ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, kira artışlarının 1 Temmuz 2023 yılına kadar yüzde 25’i geçemeyeceği belirtilmişti. Özellikle kiracıların böyle bir haklarının olduğunu belirtmek isterim. Bunun haricinde yüksek kira artışı talebinde bulunan ev sahiplerine karşı şikayetçi olabilirler. Yaşanan depremlerden sonra vatandaşlarımızın çoğu batı illerine geldi. Burada yeniden bir düzen kurmak isteyen ailelerimiz yüksek kiralarla karşılaştı. Yetkililer bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

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