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Spor EuroLeague’de 6. hafta maçları başlıyor
Spor

EuroLeague’de 6. hafta maçları başlıyor

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EuroLeague’de 6. hafta maçları başlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 6. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe Tarfin, Partizan’ı Beşiktaş ise Bayern Münih’i konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, bugün sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı saat 20.45'te konuk edecek.

Beşiktaş, yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını saat 20.00'de ağırlayacak.

Anadolu Efes ise yarın deplasmanda Zalgiris ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

EuroLeague’de 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Partizan

21.30 Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv

21.30 Armani Olimpia Milan-Dubai Basketbol

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL

Yarın:

20.00 Zalgiris-Anadolu Efes

20.00 Beşiktaş-Bayern Münih

21.00 Kızılyıldız-Paris Basketbol

21.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI

21.30 Virtus Bologna-Baskonia

21.30 Barcelona-Olympiakos

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