EuroLeague’de 6. hafta maçları başlıyor
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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 6. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe Tarfin, Partizan’ı Beşiktaş ise Bayern Münih’i konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.
Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, bugün sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı saat 20.45'te konuk edecek.
Beşiktaş, yarın Almanya'nın Bayern Münih takımını saat 20.00'de ağırlayacak.
Anadolu Efes ise yarın deplasmanda Zalgiris ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
EuroLeague’de 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Partizan
21.30 Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv
21.30 Armani Olimpia Milan-Dubai Basketbol
22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL
Yarın:
20.00 Zalgiris-Anadolu Efes
20.00 Beşiktaş-Bayern Münih
21.00 Kızılyıldız-Paris Basketbol
21.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI
21.30 Virtus Bologna-Baskonia
21.30 Barcelona-Olympiakos