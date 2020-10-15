Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Etli bulgu pilavı tarifi | Leziz bir bulgur pilavı tarifi arayanlar birebir ölçülü tarif araştırıyor. Peki, bulgur pilavı nasıl yapılır? | Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Tam ölçülü bulgur pilavı| Etli bulgur pilavı ölçüsü
Kolay bulgur pilavı | Mis gibi kokusu ve lezzetiyle damakları şenlendiren etli bulgur pilavını kolaylıkla pişirebilirsiniz. Peki, etli bulgur pilavı için hangi malzemeler gerekiyor.
Etli bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 100 gram kuşbaşı et
- 2 su bardağı bulgur
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- 3 su bardağı su
Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve havucu küp küp doğrayın.
Ardından bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp ısıtın.
Önce soğanı soteleyin ardından da havuçları ekleyin.
Tencereye etleri ekleyip kavurun. Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Etlerin üzerine bulgur ekleyip kavurun.
Tencereye salça, tuz, karabiber, kimyonu ekleyin.
Ardından tencereye suyu ekleyin.
Pilavınızı kısık ateşte pişirin.
Pilav suyunu çekince tencereye kağıt havlu örtün ve demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.