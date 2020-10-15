  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Etli bulgu pilavı tarifi | Leziz bir bulgur pilavı tarifi arayanlar birebir ölçülü tarif araştırıyor. Peki, bulgur pilavı nasıl yapılır? | Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Tam ölçülü bulgur pilavı| Etli bulgur pilavı ölçüsü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:44:00 -
Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Kolay bulgur pilavı | Mis gibi kokusu ve lezzetiyle damakları şenlendiren etli bulgur pilavını kolaylıkla pişirebilirsiniz. Peki, etli bulgur pilavı için hangi malzemeler gerekiyor.

Etli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 100 gram kuşbaşı et
  • 2 su bardağı bulgur
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • 3 su bardağı su

Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve havucu küp küp doğrayın.

Ardından bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp ısıtın.

Önce soğanı soteleyin ardından da havuçları ekleyin.

Tencereye etleri ekleyip kavurun. Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Etlerin üzerine bulgur ekleyip kavurun.

Tencereye salça, tuz, karabiber, kimyonu ekleyin.

Ardından tencereye suyu ekleyin.

Pilavınızı kısık ateşte pişirin.

Pilav suyunu çekince tencereye kağıt havlu örtün ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun. 

Lahana sarması tarifi
Lahana sarması tarifi

Kadın - Aile

Lahana sarması tarifi

Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?
Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?
Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay