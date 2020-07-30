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Et dolapta kaç saatte donar?

Et kaç saatte donar? | Kurban bayramında etin bozulmadan muhafaza edilmesi için pek çok kişi etin nasıl nerede kaç saatte dondurabileceğini araştırmaya başladı. Kesilen kurban etini aynı gün dağıtmayacak olanlar eti bozulmadan kaç gün saklayabileceklerini de merak ediyor. Peki, et kaç derecede kaç saatte donar?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:06:00 -
Et dolapta kaç saatte donar?

Kurbanlık edin 3-4 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra porsiyonlara bölünüp buzluğa kaldırılması tavsiye diliyor. Kırmızı eti buzluğa kaldıranlar ise kaç saatte etin donacağını araştırmaya başladı.

Et dolapta kaç saatte donar?

Kırmızı et -1,5 °C ile -1,7 °C arasında donmaya başlar. Derin dondurucuların derecesi genelde -18 civarındadır. Bu sebeple etin kısa bir süre içerisinde donması beklenir. Dondurulan eti pişirecekseniz 12 saat öncesinde buzdolabına indirmeniz tavsiye ediliyor.

Et derin dondurucuda kaç ay muhafaza edilir?

Köfte: 6 ay

Pirzola:  1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay

Kuzu parça:6-9 ay

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