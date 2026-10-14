Estonya Başbakanı Michal, Rusya saldırırsa Baltık için Hürmüz Boğazı'na işaret etti

Estonya Başbakanı Kristen Michal, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başkent Tallinn'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Herkes Hürmüz Boğazı'na bakıp, Rusya'nın bize saldırması durumunda Baltık Denizi'nde ne olacağını hayal edebilir" dedi. Resmî ziyaret için Estonya'da bulunan Rutte, Michal ile hükümet binası Stenbock Evi'nde bir araya geldi; iki isim basın karşısına bu görüşmenin ardından çıktı.

Türk savaş uçakları Amari'den alarm üzerine havalanmıştı

Rutte, görüşmede NATO'yu güçlü ve Estonya'yı güvende tutmanın yollarını konuştuklarını söyledi. Amari Hava Üssü'ndeki müttefik savaş uçaklarının Estonya hava sahasının korunmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Rutte, "Bir insansız hava aracının Estonya sınırını geçmesinin ardından 1 Eylül'de Türk savaş uçakları, Amari'den alarm üzerine havalandı. Görevin işini yapması tam olarak budur" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, ittifakın doğu kanadı boyunca havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı daha güçlü koruma sağlamak amacıyla "entegre hava ve füze savunmamızı güçlendiriyoruz" dedi. Rutte, NATO'nun karada ve Baltık Nöbetçisi misyonuyla denizde de tehditlere karşı Estonya'nın yanında olduğunu ifade etti.

Toplantıda NATO'nun Rusya'nın hibrit saldırılarına daha ne kadar tahammül edeceği soruldu. Rutte, Rusların yaptığı bütün hibrit, siber ve diğer faaliyetlere hazırlıklı olmak için eğitim yaptıklarını ve ihtiyaç duydukları bütün misilleme seçeneklerine sahip olduklarını belirtti: "Bunlar her zaman görünür değil ve kamuya açıklanmıyor. Her zaman bire bir misilleme şeklinde de değil. Bazen simetrik bazen asimetrik olacaklar."

Hibrit saldırıları ve benzeri faaliyetleri "bir zayıflık işareti" olarak nitelendiren Rutte, "Onların istediği bütün gün bunları konuşmamız, sarsılmamız ve bunlar hakkında basın toplantıları yapmamız. Bunu yapmayacağız. Vermemiz gereken yerde karşılık vereceğiz" dedi. Rutte'ye göre Rusya'dan gelen saldırılara verilecek en iyi yanıt, müttefiklerin sakin kalması ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği almasından emin olmaları.

"Putin için işler yolunda gitmiyor"

Aynı soruya cevap veren Michal, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için işler yolunda gitmiyor" dedi. Michal, Rusya'nın depolarının ve Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki iki büyük petrol ve enerji ithalat limanı Ust-Luga ile Primorsk'un yandığını, çeşitli yangınlar çıktığını, artık veri merkezlerinin de yandığını, bazı botların sayısının ve Rus propagandasının azaldığını anlattı. Estonya Başbakanı'na göre Rusya bu nedenle Avrupa'nın her yerinde korkutma taktiklerine başvuruyor.

Michal, "Rusya bu tür hibrit operasyonlar yürütse de Ukrayna'yı daha az değil, daha fazla destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Acil bir tehdit görmüyoruz"

Estonya Dışişleri Bakanı'nın yakın zamanda yaptığı, Rusya'nın NATO müttefiklerinden birine saldırması halinde ittifakın Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi'ne Rus erişimini birkaç saat içinde kesebileceği yönündeki açıklaması da Rutte'ye soruldu. Rutte, "Rusya'nın NATO müttefiklerine bir saldırı gerçekleştireceğini düşünmüyoruz. NATO topraklarına yönelik acil bir tehdit görmüyoruz. Askeri bir yığınak görürsek, buna karşılık veririz" yanıtını verdi.

Müttefik topraklarının her karışını, insanlar orada yaşıyor olsun ya da olmasın, Paris'e, Tallinn'e, Washington'a veya Ottawa'ya yakın olsun ya da olmasın savunacaklarını söyleyen Rutte, planlarının hazır olduğunu ve NATO'nun doğu kanadı boyunca ileri konuşlandırılmış kara kuvvetlerinin bulunduğunu dile getirdi. "Ruslar, bir NATO müttefikine saldıracak kadar aptalca hareket ederse, nasıl davranacağımızı o zaman görürsünüz" diyen Rutte, ayrıntıya girmeyeceğini ancak kendilerini savunacaklarını, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve çıkarlarına olmadığı için asla kimseye karşı saldırı başlatmayacaklarını vurguladı.

Michal da aynı soruya, NATO'nun farklı durumlara yönelik farklı planları bulunduğu, ancak Rusların da basın toplantılarını izleyebilmesi nedeniyle bunların haklı nedenlerle kamuya açık olmadığı yanıtını verdi. Michal'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin sözleri de aynı sorunun yanıtında yer aldı.