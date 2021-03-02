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Gündem Eşsincel sapkınlık (LGBT) ile boşanmayı bir tutan Odatv virüs saçıyor!
Gündem

Eşsincel sapkınlık (LGBT) ile boşanmayı bir tutan Odatv virüs saçıyor!

Odatv, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin özel hayata müdahale ettiğini söyleyerek; 'boşanma' ve CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili kaleme aldığı 'eşcinsel sapkınlık' yazılarını karşılaştırarak LGBT'yi meşrulaştırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:19:00 -
Eşsincel sapkınlık (LGBT) ile boşanmayı bir tutan Odatv virüs saçıyor!

yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınlığı (LGBT) meşru göstermeye çalışan Odatv, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin iki ayrı yazısını karşılaştırarak ‘boşanma’ ve ‘eşcinsel sapkınlığı’ bir tutmaya çalıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar’la ilgili bir yazı kaleme aldı. Odatv; kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz ve yolsuzluk iddialarıyla adı gündeme gelen Teoman Sancar’la ilgili iddiaları köşesine taşıyan Selvi’nin ‘özel hayata müdahale' ettiğini ileri sürdü.

Eşcinsel sapkınlıkla boşanmayı aynı gördü

Selvi’nin yazısındaki, “Hadi danışmanıyla ilgili iddiaların ne olduğunu sormuyorum ama konu yargıyla intikal ettiğine göre tehdit, şantaj, yolsuzluk iddiası, eşcinsel ilişki dahil olmak üzere ortalığa çok büyük bir pislik saçılacak demektir. Şimdiden burnunuzu kapatın derim. CHP’de kısa bir süre önce cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları yargıya taşınmıştı. Ama bu olay çok daha iğrenç. Hatta iğrenç ötesi olduğu anlaşılıyor.” sözlerine yer veren Odatv, Selvi’nin başka bir yazısını da ele alarak sapkınlıkla, evliliğin olumsuz sonuçlanmasıyla meydana gelen 'boşanmayı' bir tutmaya çalıştı.

'Özel hayata müdahale' diyerek eleştirdi

Odatv, CHP’li Teoman Sancar’la ilgili ‘şantaj’ konusu olan eşcinsel sapkınlıkla ilgili yazıya karşılık Selvi’nin, Özlem Zengin’le ilgili yazısını karşılaştırma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in özel hayatına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınayan Selvi yazısında, “Kadın hakları denilince mangalda kül bırakmayanlar söz konusu başörtülü bir milletvekili olunca onun özel hayatına girmeyi kendilerinde hak olarak görüyorlar. Özlem Zengin karar vermiş, evlenmiş. Özlem Zengin karar vermiş, boşanmış. Kime ne? Bu ülkede bir kadının evlenme ya da boşanmaya karar verme hakkı yok mu? Boşanmak bir suç mu, bir ayıp mı? Bu kararlar kolay mı alınıyor sanıyorsunuz? Dünyada medeni kanunu en erken kabul eden ülkelerden biri olmakla, kadına seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri olmakla övünürüz ama söz konusu Özlem Zengin olunca yalan yanlış bilgilerle onun özel hayatına girmeye kimin hakkı var? Sizin özelinize girilse bundan memnun olur musunuz? Yeter artık! Düşün şu kadınların yakasından…” ifadelerini kullanmıştı.

Abdulkadir Selvi boşanmış olan AK Partili Özlem Zengin’e yönelik kirli saldırıyı kınayarak özel hayata müdahaleyi eleştirmişti.

LGBT'yi meşrulaştırmaya çalışıyor

Yayınladıkları haberler ile LGBT’yi meşru göstermeye çalışan Odatv; boşanma ile eşcinsel sapkınlığı bir tutmaya çalışarak sapkınlığa giden yolun önünü açmaya çalışıyor…

Aile yapısını dejenere etmeye çalışan Batı, Türkiye'de eşcinsel sapkınlığın nüfuz etmesi için LGBT'li derneklere para akışı sağlarken, medya da yayınladıkları haberler ile sapkınlığı meşrulaştırmanın yollarını arıyor.

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