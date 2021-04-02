Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

Fenomen olan Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu Necati Şaşmaz’ın Polat Alemdar karakteri ile dizi dünyasına bir iz bıraktığı ortada iken şimdi de ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı oynayan Oktay Kaynarca’nın EDHO’daki performansı dikkat çekiyor.

6. sezondur Kurtlar Vadisi’ni aratmayan güçlü yapım olan EDHO reytinglerle aşağı düşmüyor.

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde sürekli karakter değişimi gündeme gelirken şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman gibi dönem dizileri haricinde EDHO’daki ayrılıklar ve karakter değişimleri de diziyi uzun soluklu hale getirebilir.

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu da dizide harcanan karakterlere değindi. EDHO’nun ölüm listesiyle ilgili detaylar aktaran Koloğlu, şöyle yazdı:

“Şöyle bir kaba hesap bu yuvarlak masa sahneleri 90 adet olmuştur. Ne silahlar patladı! En keyiflisi Kimsesiz Yaşar’ın olduğu (Olgun Toker). Tabii ki Ünal Bey (Tarık Ünlüoğlu) unutulmaz. Her an biri alnından vurulacak hissi ve tedirginliğiyle izlenmiştir.

Sayayım dedim, kaç kişi öldü ya da öldürüldü. En son Ceylan (Sanem Çelik) gitti. İlk günden bu yana tam 251 karakter öldürüldü ya da öldü benim tespit ettiğim. Tabii ‘Kurtlar Vadisi’nin yanına yaklaşmak mümkün değil. Bir ilçe nüfusu kadar karakterin öldüğü yazılmıştı 12 yılda… “