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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 7.sezon müjdesi
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 7.sezon müjdesi

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili büyük müjde verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:04:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 7.sezon müjdesi

Güçlü oyuncu kadrosuyla ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonu ile yoluna devam ediyor.

En son Oktay Kaynarca, Ozan Dolunay ve Yunus Emre Yıldırımer’in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik’in ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başrol Oktay Kaynarca, dizi yönetmeni Onur Tan ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Açıklamalarda bulunan Oktay Kaynarca, ‘Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız’ dedi.

7. Sezonun müjdesini veren yönetmen Onur Tan, ‘7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz’ dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

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