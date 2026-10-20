Eskişehir'de acı olay: Misafir kaldığı evde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan 40 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fevziçakmak Mahallesi Asuman Sokak'taki arkadaşına ait evde kalan Aykut Günen (40), sabah uyanmadı.
Ev sahibi tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Günen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.