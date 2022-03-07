Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2022 | Eskişehir iftar saati sahur imsak vakti...

Eskişehir 2022 Ramazan imsakiyesi... Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleriBaşkanlığı tartından yayınlanan 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenilmekte. Eskişehir iftar ve sahur saati: 2022 Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri…

Eskişehir iftar sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kazasını gerektirir. Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunmak gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.